Det oplyser DSB på Twitter.

- Der kører togbusser mellem de to stationer, da Banedanmark har et overgravet kabel ved Holsted, som betyder, at vi ikke kan køre tog på strækningen, skriver DSB.

Banedanmark har folk på stedet, som arbejder på at rette fejlen.

Ifølge DSB lyder den første forsigtige prognose, at der fra klokken 9.00 igen kan køre med tog på strækningen.