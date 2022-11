Oversvømmelse og aflyst færge: Følg vejret her

Aabenraa Kommune

I Aabenraa Kommune er vandstanden 83 centimeter over normalen klokken 16.

Kommunen oplyser til TV SYD, at de følger vejrsituationen.

Men så længe vandstanden ikke er over 120 centimeter, gør kommunen ikke nødvendigvis noget.

Hvis den kommer over, har kommunen mulighed for at lukke for trafik i området omkring havnen. Men det er ikke noget, kommunen overvejer lige nu.