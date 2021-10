Oversvømmelser og vand på kørebaner - det voldsomme vejr fortsætter

Brand og Redning Sønderjylland kørte fra Holsted igen omkring klokken 5 torsdag morgen og melder, at de vil vende tilbage og vurdere omfanget af skaderne på huset og i kælderen, når det bliver lyst.

Også på Stampevej i Fole, mellem Gram og Rødding, har der været meget vand, og kørebanen er fortsat lukket.

Onsdag aften lukkede man kloakkerne for tilførsel af overfladevand, der også tømmes, for at undgå kloakvand i ejendommene langs vejen.

Våd start på dagen

DMI varsler om risiko for kraftig regn i Sønderborg, Aabenraa og Tønder kommuner torsdag morgen med risiko for lokale skybrud i den sydøstlige del af landet.

Kraftig regn betyder, at der kommer mere end 24 mm på 6 timer eller kortere tid, og skybrud forekommer ved mere end 15 mm nedbør på 30 min.

Derudover varsler DMI om forhøjet vandstand ude for Vadehavet torsdag eftermiddag, hvor man forventer to til to en halv meter over den normale vandstand.

Årsagen til det voldsomme vejr er et nordøstgående lavtryk, der trækker op gennem Østersøen.