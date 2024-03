På få år er prisen på sommerhuse fordoblet

Det viser tal fra Finans Danmark ifølge tv2.dk.

Kigger man på de sommerhuse, der er beliggende i Syd- og Sønderjylland, så er kvadratmeterprisen steget med svimlende 45,3 % siden 2020.

Dermed er prisen på en kvadratmeter sommerhus nu 25.226 kroner i vores område.

Har du ejet et sommerhus inden 2020, så er der mange penge i fortjeneste ved at sælge - og omvendt, så skal du lægge næsten dobbelt så mange penge, hvis du ønsker at blive sommerhusejer.

Lige nu er der cirka 5000 sommerhuse til salg i Danmark.