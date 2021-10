På mandag bliver reglerne ved grænsen ændret

Nu er der godt nyt for de, der skal frem og tilbage over landegrænsen mod Tyskland.

I sidste uge blev et bredt flertal i Folketinget enig om en aftale, der betyder, at man ikke længere skal fremvise dokumentation for, at man er vaccineret eller har en negativ coronatest, når man vil krydse grænsen.

Ligeledes skal blandt andre turister uden for EU ikke længere have et såkaldt anerkendelsesværdigt formål for at rejse ind i landet.

Dermed vender den midlertidige grænsekontrol ved den dansk-tyske landegrænse tilbage til normalen fra før coronakrisen.