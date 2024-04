På søndag er det sidste chance for at blive trafikleder i denne omgang

Hvilken rask dreng har ikke drømt om at køre de store, stærke stålmonstre på det danske skinnenet, nej vel? Godstog, eksprestog, det hele.

Men i stedet for at køre togene, kan man komme til at styre ikke bare et tog, men snesevis af tog på samme tid.

Banedanmark søger næsten konstant nye trafikledere, og TVSYD har mødt en meget begejstret en af slagsen.

- Det er det absolut fedeste job, jeg nogensinde har prøvet at have, fortæller den nu 36-årige trafikleder i Banedanmark, Karina Bendtsen Christensen.



Uddannelsen varer seks til ti måneder, og I kan læse mere her.