Påskefigurer tilbagekaldes: Børn kan få fat i batterierne

Sikkerhedsstyrelsen tilbagekalder nu æsker med påskefigurer, der er solgt i Rema 1000-butikker over hele landet. På grund af en produktionsfejl mangler der en sikring på batterilåget på figurerne.

Der er dermed risiko for, at små børn let kan få adgang til knapcellebatterierne i påskefigurerne, når de maler på dem eller leger med figurerne. Sluger et barn et knapcellebatteri, kan det have fatale konsekvenser for barnet.

Følgende modeller er omfattet af tilbagekaldelsen:

Mal selv påskefigurer med LED - påskeharer og påskeæg med batchnumre:

2022-1901-1

2022-1901-2

2022-8777