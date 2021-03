Påsketrafikken: Forvent trængsel på udrejsedage

Påsken er for mange lig med ferie - og for mange danskere formentlig en tur i sommerhus et sted i det jyske. Det forventer Vejdirektoratet også, og derfor kan det give mange biler og trafik på vejene især ved sommerhusområderne langs den jyske vestkyst. Hvor meget ekstra trafik, det vil give, er dog endnu usikkert, oplyser Vejdirektoratet.

Generelt set forventes det, at trafikken vil køre glat - dog med ekstra trafik på de særlige udrejsedage, hvor folk kører mod deres udvalgte feriedestinationen. Det gælder for lørdag den 27. marts, onsdag den 31. marts og Skærtorsdag den 1. april. Særligt vil der være risiko for tæt trafik på rute 11 langs den jyske vestkyst.

På hjemrejsedagene forventes det, at trafikken fordeler sig pænt over flere dage, og at der derfor ikke vil være særlig risiko for større forsinkelser.

På billedet øverst kan du få et overblik og se, hvilke tidspunkter der vil være tæt trafik.