Pape som statsminister? Her er de syd- og sønderjyske politikeres reaktioner

Siden da har det da også været Venstre, som ultimativt har siddet på statsministerposten i blå regeringer.

Men skal man tro den seneste meningsmåling af Megafon for TV 2 og Politiken, så står Konservative til at blive et marginalt større parti end Venstre, og dermed er en konservativ statsministerpost ikke urealistisk.

Derfor har TV SYD talt med en række folketingspolitikere fra Venstre og Konservative om Søren Papes udmelding.