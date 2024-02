Parter i kommuner enige om lønramme på 8,8 procent

Det skriver fagforeningen 3F i en pressemeddelelse.



Parterne er blandt andet blevet enige om en hurtig udmøntning, hvor fire procent udbetales fra 1. april 2024.

Der er omkring 500.000 ansatte i landets kommuner.

Parterne har forhandlet siden december og tog tirsdag hul på de afsluttende forhandlinger.

I sidste uge faldt overenskomsten for 190.000 statsansatte på plads. De fik en stigning i lønrammen på 8,8 procent over to år.

Den plejer at udstikke rammerne for de mange tusinde kommunalt og regionalt ansatte.

8,8 procent var det, staten spillede ud med. På den anden side havde de statsansattes forhandlere lanceret et krav om en tocifret lønstigning.