Parti vil styrke grænsekontrol efter hashlegalisering

Nu frygter Danmarksdemokraterne, at flere danskere derfor vil tage hash med til Danmark, når de har været syd for grænsen.



Det skriver DR.

- I og med at der er rigtig mange danskere, der kører over grænsen og henter øl, vin, sodavand og så videre, så synes jeg bare, at det bliver rigtig, rigtig nemt for vores unge mennesker lige at sige, nu kører vi over grænsen og henter de her ting, og så kan vi da lige tage lidt hash med hjem, siger retsordfører Betina Kastbjerg.

Derfor foreslår partiet nu, at grænsekontrollen mellem Danmark og Tyskland gøres permanent og samtidig styrkes.