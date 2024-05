Partier er klar til at skyde ulve

Når bestanden af ulve i Danmark inden for nogle år rammer 100, skal det være tilladt at skyde nogle af dem. Det mener flere borgerlige kandidater til europaparlamentsvalget 9. juni. Det skriver DR.

EU-Kommissionen har for nylig foreslået at ændre ulvens status fra ’strengt beskyttet’ til ’beskyttet’. Det vil åbne op for regulering af ulven. Ulven skal dog fortsat skal have ’gunstige bevaringsforhold’. Forslaget får støtte fra Danmarksdemokraterne Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti.



Forskere vurdere, at der lige nu er 32-42 ulve i Danmark. Der skal være over 100 for, at regulering kommer i spil. Det forventer forskerne kan ske indenfor fem år.