Partier vil have udpeget strengt beskyttet natur

Seks partier vil nu afkræve regeringen at sikre, at 10 procent af det danske landareal bliver udpeget som strengt beskyttet natur.

Det melder alliancen mellem SF, Liberal Alliance, Konservative, Radikale, Enhedslisten og Alternativet torsdag morgen.

- Problemet er, at vi i dag ingen strengt beskyttet natur har, og regeringen har ingen ambitioner om at komme i mål med det, siger Pia Olsen Dyhr, formand for SF.

Forslaget om mere natur bunder i EU-krav, hvor landene har forpligtet sig til at beskytte 30 procent af arealet på land med mindst 10 procent i kategorien "strengt beskyttet" natur.

Ifølge Pia Olsen Dyhr er der plads til det hele, hvis landbruget fylder lidt mindre, og man bruger de statsligt ejede skove til strengt beskyttet natur.

- I Danmark har vi meget opdyrket land til landbrugsproduktion, og der må vi have en ærlig diskussion om, at hvis man tager noget ud af drift og bruger til natur, kan det også gavne klimaformål, siger hun.