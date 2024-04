Partier vil sænke skindpris i minkaftale

Det sker, efter at en erstatnings- og taksationskommission har afgjort, at den mest sandsynlige pris for et minkskind er lavere end den pris, der er blevet givet erstatning ud fra.



Det skriver Zetland på baggrund af et lækket dokument.

- Det er jo en skandale med skandale på, siger Radikale Venstres fødevareordfører, Christian Friis Bach, til Zetland.

Minkavlerne får erstatning ud fra, at et minkskind kan sælges for 333 kroner.

Erstatnings- og taksationskommissionen har derimod vurderet, at prisen er 247 kroner, hvilket er 86 kroner mindre.

Det betyder, at den samlede regning for erstatningen vil være 8,7 milliarder kroner mindre, hvis den nye pris blev brugt.