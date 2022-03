Pas på: Tæt tåge gør trafikken farlig

Bilister og andre trafikanter skal onsdag morgen se sig godt for i trafikken. Der ligger nemlig en tæt tåge ud over det meste af Syd- og Sønderjylland.

Danmarks Metrologiske Institut (DMI) forventer tæt tåge eller rimtåge mange steder med sigtbarhed under 100 meter.



Tæt tåge eller rimtåge kan forårsage en forøget risiko for trafikuheld. Kør forsigtigt, hold afstand og vær opmærksom på, at transporttiden kan være længere end normalt, lyder opfordringen fra vejrtjenesten.

DMI anbefaler, at man køre hjemmefra i god tid, og at man inden afrejse kontrollerer, at ens lygter inklusiv ågelygten virker.