Pengekrav for flere hundrede millioner droppet

De mange pengekrav, som nu er blevet droppet, kommer af, at tusindvis af borgere er blevet opkrævet gebyrer på 250 kroner om dagen, hvis man er ejer af et uforsikret køretøj.

Problemet var dog, at mange borgere ikke så kravene, før de blev kaldt i Fogedretten og opkrævet tårnhøje gebyrer - ofte over 100.000 kroner.

I flere tilfælde har DFIM efterfølgende erkendt, at kravene var uberettigede, da man ikke havde informeret de pågældende borgere i tilstrækkelig grad.

Og det er ganske usædvanligt, at et privat foretagende frivilligt fraskriver sig så mange penge. Ifølge Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, er det et tegn på, at DFIM er presset.

- Hvis det havde været en offentlig virksomhed, så ville den have pligt til at opkræve et tilgodehavende. En privat virksomhed vil sjældent give afkald på et beløb, den mener at have ret til. Når den gør det alligevel, så kan det være fordi, der er usikkerhed om tilgodehavendet, eller fordi det er damage control, siger professoren.