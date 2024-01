Hun skal være ældreordfører. Det oplyser hun til TV2.

Nyheden kommer dagen efter annonceringen af, at Pernille Vermund i fremtiden skal være under Alex Vanopslaghs vinger i Liberal Alliance, efter at hun i sidste uge meldte sig ud af Nye Borgerlige.

Vermund er opstillet i Sydjyllands Storkreds, og hun fik ved valget i 2022 15.375 personlige stemmer.