Det skriver TV 2.

I et brev sendt til partiets medlemmer står der, at partiet anmelder de to folketingspolitikere for flere forhold.



Det bekræfter den nyslåede formand, Martin Henriksen, over for TV 2, der ligeledes har set mailen til partiets medlemmer samt politianmeldelsen.

Anmeldelsen omhandler lukningen af partiet, som ifølge den nye ledelse er sket uretmæssigt.