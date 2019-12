Persondataregler gør livet surt for danske lokalarkiver

Lokalarkiver rundt om i Danmark har fået sværere arbejdsbetingelser, efter at EU's databeskyttelsesforordning, GDPR, trådte i kraft sidste år.

De nye regler gør det nemlig vanskeligt at indsamle og udgive lokalhistorisk materiale. Det skriver JydskeVestkysten.

- Vi er meget opmærksomme på, at de her ændringer i databeskyttelsesloven skaber stor usikkerhed hos vores medlemmer, fortæller Jørgen Thomsen, der er formand for Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA), til JydskeVestkysten.

Hos SLA, der repræsenterer 536 lokalarkiver i Danmark, frygter man, at lovgivning står i vejen for, at arkiverne fortsat vil kunne bevare kulturarven lokalt.

- Vi vil insistere på, at lokalarkivernes samfundsnyttige arbejde skal kunne fortsætte.

- Hvis bestemmelserne forhindrer de mange frivillige i at indsamle, behandle og offentliggøre lokalhistorisk materiale, så er der noget galt med bestemmelserne, siger Jørgen Thomsen.

Det er blandt andet bestemmelser omkring offentliggørelse af billeder med personer, der rammer lokalarkiverne.

Holsted Lokalarkiv må eksempelvis ikke længere bruge skolefotos og konfirmandbilleder på de billedkalendere, som arkivet har udgivet gennem de seneste 10-12 år - eller andre fotos med personer på for den sags skyld, uden der er indhentet skriftlig tilladelse fra hver enkelt.

Arne Sørensen, der er formand for lokalarkivet i Holsted, kalder over for avisen de nye GDPR-regler for "et tosset bureaukrati".

Reglernes benspænd for lokalarkiverne har fået venstrepolitikeren Eva Kjer Hansen, som er valgt i Syd- og Sønderjylland, til at stille en række spørgsmål til justitsminister Nick Hækkerup (S).

Hun har blandt andet spurgt, om det kan være rigtigt, at loven på den måde udfordrer lokalarkiverne og diverse andre foreninger, organisationer og virksomheder.

På blandt andet Eva Kjer Hansens opfordring har Justitsministeriet igangsat en undersøgelse af, om der i virkeligheden er tale om en for rigid dansk implementering af reglerne, eller om EU-forordningen virkelig bare er sådan.

JydskeVestkysten har forgæves forsøgt at få en kommentar fra justitsministeren.

Til gengæld anerkender Socialdemokratiets retsordfører, Jeppe Bruus, at det er et problem, hvis loven spænder ben for lokalhistorisk arbejde.