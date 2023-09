Personlige oplysninger om tusindvis af elever og ansatte er lækket

Det oplyser DR SYD.

Det drejer sig om data vedrørende mindreårige, CPR-numre og hemmelige adresser. Oplysningerne kan have ligget offentligt tilgængeligt i flere uger.

Det drejer sig om skolerne EUC Syd, Sønderborg Statsskole, Gråsten Landbrugsskole, Privatskolen-Als og Sønderborg International School, som blev ramt af et cyberangreb den 31. august i år.



Hackerne bad skolerne udbetale fem bitcoins, svarende til knap en million kroner, hvis de ikke skulle dele oplysningerne. Men det ville skolerne ikke.

- Vi er af den indstilling at ved at betale penge til sådan en organisation, bidrager vi positivt til, at deres næste angreb finansieres, siger Birgitte Kastrup Hansen, der er vicedirektør ved IT-center Syd til TV SYD.



Derfor er oplysningerne nu lækket, og de udgør en tredjedel af den datamængde, hackerne har fået fat på, vurderer Henrik Moltke, der er DR's Tech korrespondent til DR SYD.