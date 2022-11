Peter Kofod dropper at gå efter næstformandspost i DF

Han røg ved valget ud af Folketinget, da Pia Kjærsgaard snuppede det ene DF-mandat i Sjællands Storkreds.

Trække på dygtige mennesker

At Peter Kofod nu et år efter, at han annoncerede, at han ville være næstformand og dermed kronprins i partiet, ikke skal være det alligevel, skyldes det ifølge hovedpersonen selv, at partiet skal udnytte sine kræfter.

- Dansk Folkeparti har fem mandater i Folketinget. Det er min suveræne førsteprioritet, at vi forvalter det godt og bringer partiet godt videre.