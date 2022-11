- Det betyder, der er et grundlag at arbejde videre på og for at genopbygge DF, siger Peter Kofod, der vægter partiets succes højere end sin egen ved Folketinget.

- Det vigtigste er ikke, om jeg kommer i Folketinget. Det vil jeg da være taknemmelig for, men det vigtigste er, at partiet bliver repræsenteret i Folketinget.