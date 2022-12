Peter Kofod ovenpå frifindelse: - Den bedste dag i mange år

Tiltalt for svindel

Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, blev onsdag frifundet i den såkaldte 'Meld og Feld-sag'.

Her var formanden tiltalt for fusk med EU-midler for omkring 100.000 kroner. Penge som skulle gå til et EU-seminar. Anklagerne gik dog på, at pengene var brugt på et sommergruppemøde i partiet i 2015. Derudover var han tiltalt for at have lavet en falsk kontrakt, hvor et DF-medlem havde underskrevet sig som hotelchef.

Morten Messerschmidt blev sidste år idømt seks måneders betinget fængsel. Dommen blev dog efterfølgende annulleret, da sagens dommer var inhabil.