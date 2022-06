Pinsen giver trængsel i trafikken

Færre passagerer i pinsen

I det syd- og sønderjyske er det dog kun på ruten mellem Tinglev og Flensborg, hvor skinnerne bliver skiftet ud med asfalt.

Banedanmark udfører sporarbejdet i pinsen, fordi der samlet set er færre passagerer i den periode. Dermed går ændringerne ikke ud over pendlere.

- Pinsen er kendetegnet ved, at der er færre, der rejser med tog i hele Danmark. Og det giver Banedanmark anledning til at lave sporarbejde, så pinsen bliver udnyttet, siger informationschef i DSB Tony Bispeskov, der opfordrer kunderne til at tjekke rejseplanen.dk, der er opdateret med ændringerne.