Pinsesolen danser i næsten hele landet

At se pinsesolen danse er en århundrede år gammel kristen tradition.

I gamle dage var det imidlertid påskesolen, som man i store dele af Europa stod op for at se i fryd over, at Jesus var genopstået.

Men danskerne var dengang et mageligt folkefærd, og for mange var det en kold og barsk oplevelse at komme ud og se påskesolen danse.

Derfor blev traditionen heroppe i det kolde nord rykket tættere på det gode og lune sommervejr.

Valget faldt på pinsen, og derfor er det nu pinsesolen, vi tidligt pinsemorgen står op for at se danse. Pinsen falder i øvrigt 50 dage efter påske.