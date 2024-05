Pinsetrafikken påvirkes af to vejarbejder

Det er fredag før pinse, det går løs. Folk skal hjem fra arbejde og afsted på ferie. Vejdirektoratet råder der for til, at hvis man kan køre for klokken 13 fredag eller efter klokken 19, så er der mindre chance for at havne i en kø.



Lørdag er det tidspunktet omkring frokost, der er værst. Så vejdirektoratet opfordrer til, at man forsøger at køre tidligt om formiddagen eller sent på eftermiddagen. Men det bliver ikke så slemt som fredag.

- Fredag er rød i vores grafik, mens lørdag kun er gul, forklarer Martin Rytoft, vagthavende i vejdirektoratets trafikcenter.