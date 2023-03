Pistaciekerner tilbagekaldes - indhold af giftstof for højt

- Det enkelte måltid er dog ikke afgørende. Det er indtaget over længere tid, der giver en sundhedsmæssig risiko. Derfor vil man heller ikke opleve akutte symptomer, hvis man har spist produktet.

Ochratoxin A er et såkaldt mykotoksin - et giftstof, som produceres af forskellige svampearter, der vokser på landafgrøder. Hvis et menneske indtager det over en længere periode, kan det føre til kræft eller give nyreskader.

Produktet er solgt i Lidl-butikker over hele landet. Dets 'bedst før'-datoer er 12. august 2023, 13. oktober 2023 og 14. oktober 2023. Fødevarestyrelsen råder forbrugerne til at kassere produktet eller levere det tilbage til butikken, hvor det er købt.