Planlæg rejsen og undgå kø i vinterferien

Det er dog kun fredag eftermiddag, at Vejdirektoratet forventer, der er risiko for kø. Ellers vil ferietrafikken sprede sig på en måde, så de ikke forventer større forsinkelser i de kommende to uger.

Men hvis du vil være sikker på at undgå kø og længere rejsetid, kan du holde dig opdateret på www.trafikinfo.dk. Så har du mulighed for at ændre ruten eller rejse på et andet tidspunkt.

Skal man i vinterferien afsted til skisportsdestinationer i Norge, Sverige eller syd for den danske grænse, er her nogle links med god information om aktuel trafikinformation:



Aktuel trafikinformation i Tyskland

Aktuel trafikinformation i Norge

Aktuel trafikinformation i Sverige