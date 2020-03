Politi advarer om falske sundhedsmedarbejdere

Selvom det kan virke troværdigt, at en person fra Sundhedsstyrelsen vil hjælpe dig med hygiejne i hjemmet, skal du ikke lukke dem ind.

Sundhedsstyrelsen sender nemlig ikke medarbejdere ud til private hjem.

De personer, der udgiver sig for at komme derfra, er i stedet tricktyve. De forsøger at komme ind i ældre borgeres boliger for at slippe afsted med værdigenstande, skriver Rigspolitiet på deres facebook-side.

Del budskabet med familien

Anmeldelserne til politiet lyder på, at personer udgiver sig for at være fra Sundhedsstyrelsen. Her siger de, at de vil hjælpe ældre borgere med brugen af håndsprit eller rengøre deres hjem. Og den håndsrækning kan virke meget troværdig, når de tropper op iført mundbind og handsker.

I nogle tilfælde er personerne blevet lukket indenfor, og på den måde har de kunnet tage værdigenstande og kontanter fra hjemmene.

Derfor opfordrer politiet til, at man deler budskabet med sin familie, der kan være i risikogruppen, for at undgå flere tilfælde. Og er man det mindste i tvivl om den person, der kan stille sig ved indgangen, lyder rådet, at det er helt okay at afvise folk i døren.

TV SYD har forsøgt at få en kommentar fra politiet, men det er endnu ikke lykkes.