Politi advarer om ulovlig handel af populære el-cykler

- Vi vil gerne bede forældre og unge mennesker om at tjekke en ekstra gang om den el-cykel, de er ved at købe over nettet, rent faktisk er lovlig i Danmark, siger vicepolitiinspektør hos Sydøstjyllands Politi, Jesper Engelund.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Ulovlige eldrevne Fatbikes kan ofte køre væsentlig hurtigere, end loven tillader. Det kan medfører store bøder og farlige situationer.

- For nyligt standsede vi to af disse Fatbikes, hvor det viste sig, at de begge kunne køre over 40 kilometer i timen uden, at der blev trådt i pedalerne. I sådanne tilfælde er der ikke længere tale om en el-cykel men en stor knallert, siger Jesper Engelund.

Kontrollen af de to Fatbikes medførte bøder for i alt 11.500 kroner. Ved en ny standsning vil køretøjerne desuden blive konfiskeret, da de ikke er typegodkendte.



Ulovlige Fatbikes - og elcykler generelt - kan kendetegnes ved, at de ikke er CE-mærket eller typegodkendt, og at de ofte kan køre uden, at pedalerne betjenes.

Derudover har motoren ofte en effekt, der overstiger 250 watt, som er max ydeevne for el-cykler i Danmark.