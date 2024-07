Politi efterforsker fortsat dødsfald i Lustrup

Lokalt brandvæsen kommer med særlig opfordring

Borgerne i Vejle Kommune opfordres til at hjælpe hinanden efter det voldsomme blæsevejr lørdag.

Det fremgår af et opslag fra Vejle Brandvæsen på det sociale medie X.

Her skriver brandvæsnet, at det er en god ide at gå en tur rundt om sit og naboens hus for tjekke for skader.

Desuden vil de gerne have, at man ringer til Falck på telefon 70102030, hvis man skulle køre forbi et væltet træ på en offentlig vej. Så ring ikke 1-1-2, lyder det.