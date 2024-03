Politi efterlyser ejer af tre tasker med frisørgrej

Savner du et par brune lamper? Eller måske tre tasker fulde af frisørartikler? Hvis ja, så er det en god idé at give Sydøstjyllands Politi et ring.

Politikredsen efterlyser ejeren eller ejerne af flere formodede tyvekoster, som politiet har beslaglagt i forbindelse med en ransagning på en adresse i Hedensted. Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

- Vi formoder, at de beslaglagte ting stammer fra et eller flere indbrud begået omkring Hedensted, men de kan også stamme fra indbrud begået længere væk, udtaler vicepolitiinspektør Lars Peter Madsen fra Sydøstjyllands Politi.

Det drejer sig om: Tre tasker med frisørartikler. to brune lamper uden skærme og en loftslampe. Billeder af genstandene kan ses her.

Politikredsen opfordrer alle, der kender til genstandene, til at henvende sig, da det kan bidrage til at de formodede tyvekoster kommer hjem til rette ejer, og at gerningsmanden bliver holdt ansvarlig.

Du kan kontakte Sydøstjyllands Politi på telefon 1-1-4.