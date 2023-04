Politi forventer kø ved grænsen i påskeferien

Dels søger en række udenlandske turister mod sommerhusområderne i forbindelse med påsken, dels kan der være tæt hjemrejsetrafik ved landegrænsen i forbindelse med påskens afslutning.

I begge tilfælde kan den øgede trafik skabe kortere kødannelser ved de store grænseovergange.



- Vi gør, hvad vi kan, for at få de rejsende hurtigst muligt igennem den stikprøvevise indrejsekontrol. Men for en sikkerheds skyld opfordrer vi borgerne til at tage højde for, at der kan opstå kø, understreger politiinspektør Jeppe Kjærgaard fra UKA Vest ved Syd- og Sønderjyllands Politi.