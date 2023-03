Politi med opfordring - hjælp os med at opklare forbrydelser

I modsætning til virksomheder, myndigheder, foreninger med videre har private ikke pligt til at lade overvågningskameraer registrere. Alligevel lyder politiets opfordring, at private lader deres kameraer registrere i Polcam.



- Kameraovervågning kan være altafgørende for os, når vi skal opklare kriminalitet. Polcam er vores overblik over, hvor der er opsat kameraer. Derfor er en søgning her ofte et af de første efterforskningsskridt, vi tager. Vi kan på den måde efterforske sager langt hurtigere, og i for eksempel forsvindingssager på kort tid få belyst, om det drejer sig om en ulykke eller en forbrydelse, siger politidirektør Frits Kjeldsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.