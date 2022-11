Det har nemlig allerede sneet en del på Sydsjælland og på Bornholm, og natten til lørdag har der været flere færdselsuheld på Sjælland grundet glatte veje.

I Danmark er der ikke faste regler for, hvornår man skal skifte til vinterdæk, men Rådet for Større Dæksikkerhed anbefaler, at du skifter til vinterdæk, når temperaturen falder til under 7 grader.