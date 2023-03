Her er der som oftest alkohol indblandet, og derfor vil politiet over hele landet gennem påsken have et særligt fokus på narko- og spritkørsel. Derudover vil politiet også have fokus på hastighed og kørsel uden seler.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Bliver man taget for spiritus- eller narkokørsel, venter der en bøde, og så skal man som minimum op til en ny køreprøve.