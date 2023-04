Politiaktion mod traktorfører kastede flere sigtelser af sig

I otte tilfælde manglede advarselstrekanten, som var det gennemgående tema ved aktionen.

Derudover var også manglende reflekser en genganger, ligesom problemer med lygter og forkert indstillede sidespejle ved flere tilfælde gav en sigtelse.

- Det er meget sæsonbestemt for, hvornår vi har særlig fokus på traktorer. Vi ved, at nu går forårsarbejdet i gang, og derfor er det helt naturligt for os at lave nogle kontroller, så vi ved, hvordan situationen er, siger politikommissær Eli Gejsing, der er operativ leder af færdselsafdelingen ved Syd- og Sønderjyllands Politi.