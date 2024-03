Politiet advarer mod organiseret svindel

Senest er fem ældre mennesker i Varde blevet lokket til at udlevere både kreditkort og kode, efter at de er blevet overbevist om, at de taler med deres bank, som kan give samme kode til et nyt kreditkort.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Borgerne ringes op på deres fastnettelefon af en person, der udgiver sig for at være fra banken. Svindleren er meget veltalende og får borgeren overbevist om, at vedkommende er udsat for svindel, og der er ved at blive overført penge fra vedkommendes konto. Det får borgeren til at udlevere sit kreditkort og kode til en person, der dukker op på bopælen, mens svindleren fortsat er i røret, siger politikommissær Kent Brynilsen, leder af politiet i Varde.