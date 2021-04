Politiet: Det har været en rolig genåbning

Den første weekend med mulighed for at besøge barer og værtshuse har ikke medført den helt store arbejdsbyrde for ordensmagten, lyder det fra både Sydøstjyllands Politi og Syd- og Sønderjyllands Politi søndag morgen.

- Nej, det har været en rolig weekend. Vi har egentlig ikke haft særligt ekstraarbejde i forbindelse med genåbningen. Vi havde lidt slagsmål ved Banegårdspladsen i Vejle fredag aften. Men det er slet ikke som under normale omstændigheder, siger Mads Flansmose, der er vagtchef hos Sydøstjyllands Politi.

Slagsmålet ved Banegårdspladsen fredag aften endte med, at to unge mænd blev anholdt.

En enkelt beruser

Heller ikke hos kollegaen ved Syd- og Sønderjyllands Politi er der særlige bemærkninger i forbindelse med den første weekend med genåbnede udskænkningssteder.

- Vi har haft en enkelt beruser, så der er ikke kommet rigtig gang i den endnu. Vi kan godt mærke, at der slet ikke er samme tryk på i weekenden. Vi er stadig meget langt væk fra niveauet før coronaen. Når vi for eksempel kører en tur gennem Skolegade i Esbjerg ved midnatstid, så er det jo ikke fordi, der er vildt mange mennesker, siger vagtchef Henrik Sønderskov fra Syd- og Sønderjyllands Politi.