Politiet efterlyser 15-årig

24-årig får lang fængselsstraf for amfetaminsalg ved østjysk station

En 24-årig mand er ved Retten i Randers blevet idømt ni års fængsel for indsmugling og handel med amfetamin.

Størstedelen af de i alt 17 kg amfetamin, som manden nu er dømt for at besidde og videresælge, er blevet solgt i området omkring Horsens Station. Det skriver politiets Nationale enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

Den 24-årige er også fundet skyldig i som chauffør i en narkotikaorganisation at have indsmuglet, besiddet og til dels videresolgt 1 kg ketamin, 5.000 ecstasypiller og 20 liter amfetaminolie.

Disse forhold er begået sammen med en 44-årig mand, der i oktober 2023 blev idømt 15 års fængsel som bagmand i organisationen og dermed ansvarlig for handel med samlet 191,7 kilo amfetamin, skriver NSK.

Dommen er den sidste i sagen, hvor i alt otte personer nu samlet er idømt 97 års fængsel.

Og om dagens dom siger specialanklager i NSK, Jeanni Andreeva:

- Vi har i NSK dokumenteret, hvordan den dømte har handlet med større mængder amfetamin, som er blevet afsat nær Horsens Station, ligesom vi har påvist, at han har smuglet amfetaminolie ind i Danmark fra udlandet. Med dagens afgørelse i retten er alle otte tiltalte i sagskomplekset nu idømt langvarige fængselsstraffe.