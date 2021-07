Politiet er klar til rød-hvid fest: - Vi skal ikke ud at stå og spille sure

I Sydøstjyllands politikreds er der givet tilladelse til fem storskærmsarrangementer.



- Dem kigger vi naturligvis forbi, og vi er i kontakt med arrangørerne. Men det er arrangørernes egen opgave at sørge for, at der er kontrollører, der sørger for, at arrangementet forløber, som det skal, siger Morten Anker Jensen.

Corona-beredskabet er nok

Hos Syd- og Sønderjyllands Politi er der ikke sat ekstra mandskab på arbejde i forbindelse med kampen.

Det fortæller kommunikationsrådgiver, Helle Lundberg.

- Vi kører med den samme bemanding, som vi har gjort gennem hele corona-perioden, hvor vi har haft ekstra patruljer til at holde øje med, om corona-restriktionerne blev overholdt. Det er de samme patruljer, som vil holde øje onsdag aften, fortæller hun.

- Vi forventer bare, det bliver festligt og sjovt og underholdende, og forhåbentligt scorer de, og forhåbentlig vinder vi også.