Politiet er overrasket over lav ventetid ved grænseovergangene

Det var den manøvre, der lørdag gav ventetid på op til en time for bilister ved grænsen.

Derfor opfordrede politiet til, at bilisterne rejste i ydertimerne.

Om de har lyttet, eller om der blot har været færre rejsende søndag, ved politiet ikke.

- Men jeg kan se, at i de travleste perioder midt på dagen har der været noget mindre trafik end forventet, siger Jeppe Kjærgaard.

- Jeg vil blot nøjes med at glæde mig over, at vi har kunnet afvikle trafikken på en fornuftig måde i dag.