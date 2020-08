Politiet forventer travlhed ved grænsen

Lørdag er en populær rejsedag, og i dag er ingen undtagelse. Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser på Twitter, at de forventer en del trafik ved grænsen i disse dage.

Selvom skolernes sommerferie er slut i Danmark, og de fleste elever er vendt tilbage til hverdagen, så ser situationen anderledes ud hos vores tyske naboer.

- Det er typisk tyskerne, der kommer i stor stil. De holder ferie forskudt for os danskere, og ferierne falder også forskelligt i de tyske delstater, siger vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Bjørn Pedersen.

Ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi opfordrer de bilister til at have rejsedokumenter klar og foretage sin rejse på ydertidspunkter. Det kan være tidlig morgen eller sen aften, da skiftetid i sommerhusene gerne ligger omkring middagstid lørdag.

Eftersom de tyske turister ikke orienterer sig i høj grad i de danske medier, henvender vagtchef Bjørn Pedersen sig også til de danske bilister.

- Skal man til Tyskland og handle i weekenden, så benyt gerne en anden grænseovergang end den ved Frøslev, og kan man skubbe indkøbsturen til en anden dag, er det en god ide, siger Bjørn Pedersen.

Der er i øjeblikket fem grænseovergange åbne, og politiet opfordrer til, at man opdaterer sin GPS, så man har et friskt overblik over, hvor de åbnede og lukkede grænseovergange er.