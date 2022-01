Politiet: Fredelig nytårsnat med stor travlhed og få skader

Det var god gang i fyrværkeriet, da kalenderen skiftede fra 2021 til 2022 - men selvom politiet har haft travlt lyder meldingen tidligt nytårsmorgen på en fredelig fejring af det nye års komme.

- Der har selvfølgelig været nok at se til for os, selvom vi kun har en enkelt sag om gadeuorden samt en enkelt voldssag i et privat hjem. Det lukkede natteliv satte en dæmper på festen - og folk har i det store hele opført sig fornuftigt, siger vagtchef Jesper Brian Jensen hos Sydøstjyllands Politi.

Brandfolkene i Syd- og Sønderjylland har slukket en række mindre fyrværkeribrande - men også her er man sluppet for de helt store skader.

Værst gik det ud over en bilforretning i Vejen , hvor fyrværkeri efter politiets vurdering var årsag til, at der nytårsaften gik ild i et par biler.

Opdateres....