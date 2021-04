Politiet giver den gas og afholder Speedmarathon

Bilisterne skal i denne uge være ekstra forsigtige med at presse for hårdt på speederen, hvis de vil undgå en fartbøde.

Alle dage er der i denne uge en landsdækkende indsats mod hastighedsovertrædelser, men især onsdag den 21. april går færdselspolitiet et gear op, når det gælder kontrol.

Her vil Syd- og Sønderjyllands Politi nemlig gennemføre det, som de selv kalder for et Speedmarathon.

Det betyder, at der i alle døgnets timer vil være placeret en ATK-bil på den samme strækning i alle døgnets timer.

- Det kniber desværre stadigvæk for nogle trafikanter at lette foden fra speederen, men vi håber, at en færdselsindsats som denne kan være med til at skabe en adfærdsændring. For der er en klar sammenhæng mellem farten på vejene og antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken, pointerer vicepolitiinspektør Knud Reinholdt fra Færdselsafdelingen i Syd- og Sønderjyllands Politi.

Hvor politiet har planer om at gennemføre et Speedmarathon, har de ikke fortalt.