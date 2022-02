Politiet advarer: - Ingen 'stormturisme'

I den anledning vil den Lokale Beredskabsstab for Syd- og Sønderjyllands Politi være etableret på Esbjerg Politigård fra i aften kl. 18.00 og frem til lørdag morgen.

Formålet hermed er at sikre den tværmyndighedsmæssige indsats affødt af den vejrmæssige situation, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Vær godt forberedt

Politiinspektør Tage Jehn fra Syd- og Sønderjyllands Politi understreger, at myndighederne tager situationen meget alvorlig og opfordrer borgerne i de berørte områder til at gøre det samme.

- Brug allerede nu tiden på at sikre værdierne, sørg for at der er strøm på for eksempel mobiltelefonerne, og vær opmærksom på myndighedernes opfordringer og anvisninger, understreger han.

Lad være med at lege 'stormturister'

Desuden advarer politiinspektøren mod såkaldt stormturisme, hvor borgere søger mod områder med kraftig vind og høj vandstand.

Borgerne kan få lokale informationer om den aktuelle udvikling på kommunernes hjemmesider, sociale medier m.m.

Syd- og Sønderjyllands Politi vil desuden løbende opdatere med information på vores Twitter-konto @sjylpoliti og på Politi.dk.