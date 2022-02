Politiet har allerede grebet ind overfor fulde unge - forventer slem aften

Dagens opgaver står i kontrast til omfanget af sager de sidste par år, hvor corona har været en samfundskritisk sygdom.

- Det er svært at sige hvad der er normalen, men de sidste to år har vi ikke kunne mærke det her. Vi kan kun opfordre de unge mennesker til at passe på og kunne ringe til nogen, de kender, hvis de får det skidt, siger han.



Flere har været inde forbi og blive tilset af en læge, hvor politiet har sikret sig, at de pårørende har været forbi og hente de unge hjem. Vagtchefen forventer dog, at politiets indgriben bliver lidt mere alvorlig i løbet af aftenen.

- Vi forventer, at der er nogen, der skal forbi detention, men vi håber da at de unge mennesker passer lidt på hinanden, siger han.