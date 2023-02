Politiet har særligt fokus på uopmærksomhed i denne uge

Politiet landet over gennemfører nemlig en målrettet indsats mod uopmærksomme trafikanter.

Tal fra Vejdirektoratet viser, at uopmærksomhed er en medvirkende faktor i 61 procent af alle dødsulykker, og derfor har politiet et særligt fokus på brugen af håndholdt mobiltelefon og betjening af GPS og radio under kørsel.

- Det er direkte forbundet med fare at kigge væk fra vejen, da man ikke når at opdage, når faren opstår. Bare det at have tankerne et andet sted end i trafikken er også en form for distraktion, da det også kan nedsætte reaktionstiden, og dermed gøre en farlig situation endnu farligere, skriver politiet i en pressemeddelelse om tiltaget.