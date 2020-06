Politiet har travlt: Feriefolket og studenterne har skruet op for musikken

Mange sommerferiedanskere har indtaget terasserne, og landets studenter har travlt med at skåle og danse til høj musik i det lune sommervejr.

Det har fredag aften givet ekstra travlhed hos politiet, for mange steder er der virkelig blevet skruet op for musikken. Og det er ikke alle naboer, der er lige glade for lydniveauet.

- Studenterne har for alvor gang i havefesterne i dag. Jo mere sprut, der kommer ind, jo mere bliver volumen skruet op, lyder det fra Jørn Bystrup, der er vagtchef hos Sydøstjylland Politi.

Længere mod syd er billedet helt det samme. Her kører patruljevognene også i pendulfart.

Ifølge vagtchefen hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Erik Lindholdt, er der forskellige årsager til, at danskerne trækker ud i haverne og nyder sommervarmen.

- Folk har været isoleret hjemme i længere tid, solen skinner og så er sommerferien lige begyndt. Det har selvfølgelig også en betydning, at der nok er flere danskere, som vælger at blive hjemme i Danmark for at holde ferie, fortæller han til TV SYD.