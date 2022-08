Politiet leder efter de rette ejere til bunkevis af stjålet rideudstyr

Halvdelen af kosterne er dog allerede blevet udleveret til de rette ejere i både Syd- og Sønderjyllands Politikreds og Midt- og Vestjyllands Politikreds.

Knytte til gerningssted

For politiet ligger der også mere i det end blot at finde de resterende ejere af udstyret. Man vil nemlig også gerne knytte den 31-årige gerningsmand til et gerningssted i forbindelse med den videre efterforskning.